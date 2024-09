Кто такие бейби-групи и как они вошли в историю рока

Яркий тому пример — королева бейби-групи Сейбл Старр. Эта девушка имела близкие отношения с такими артистами, как Род Стюарт, Элис Купер, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Игги Поп, и многими другими. Фронтмен The Stooges даже запечатлел ее историю в своей сольной песне Look Away (1996). Однако фатальным для Сейбл стал роман с Джонни Тандерсом из New York Dolls. Ради него 16-летняя Старр сбежала из дома, переехала в Нью-Йорк, но отношения продлились недолго из-за жестокой ревности музыканта и его склонности к насилию. Вернувшись в Лос-Анджелес, девушка утверждала, что Тандерс пытался «разрушить ее личность».