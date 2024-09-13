Кто такие бейби-групи и как они вошли в историю рока

Сейчас даже представить трудно, чтобы 15-летняя девочка официально стала дамой сердца рок-звезды. В 70-е же в США это было довольно распространенным явлением: родители подростков либо одобряли их романы со взрослыми артистами, либо никак на них не реагировали, а пресса откровенно освещала жизнь маленьких фанаток, ставших любовницами музыкантов. И это при том, что отношения с не достигшими возраста согласия девочками и тогда, и сейчас остаются вне закона. Кем же были эти малышки и как они навсегда вписали свои имена в историю рок-музыки — узнайте из нашего нового материала, посвященного истории фан-культуры.