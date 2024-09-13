Кто такие бейби-групи и как они вошли в историю рока

Сейчас даже представить трудно, чтобы 15-летняя девочка официально стала дамой сердца рок-звезды. В 70-е же в США это было довольно распространенным явлением: родители подростков либо одобряли их романы со взрослыми артистами, либо никак на них не реагировали, а пресса откровенно освещала жизнь маленьких фанаток, ставших любовницами музыкантов. И это при том, что отношения с не достигшими возраста согласия девочками и тогда, и сейчас остаются вне закона. Кем же были эти малышки и как они навсегда вписали свои имена в историю рок-музыки — узнайте из нашего нового материала, посвященного истории фан-культуры.
Пожалуй, для начала стоит напомнить, кто такие групи. Если коротко и в общих чертах, то это поклонницы или поклонники музыкантов, страстно желающие быть рядом со своими кумирами. Для тех, кто хочет более детальное определение, у нас есть отдельная статья, посвященная зарождению этого феномена в США.
Бейби-групи, как можно догадаться, те же групи, но как бы «малышки». Как бы, потому что, несмотря на свой возраст, а таким девочкам обычно было от 12 до 16 лет, они старались выглядеть и вести себя как взрослые. И да, это ни в коем случае не оправдывает артистов, вступавших с ними в интимные отношения.
В 70-е, когда фан-культура процветала, но при этом за девушками-групи уже закрепился не самый приятный стереотип об их легкодоступности, на главную тусовочную улицу Лос-Анджелеса Сансет-стрип вышли девочки-подростки. Малышки, одетые в вызывающие наряды в стиле глэм-рок, наводнили бары The Whisky a Go Go, Rainbow Bar & Grill и E Club, позже переименованном в English Disco Родни Бингенхаймера. Там они поджидали своих кумиров, желая весело провести с ними время. И им это более чем удавалось.
Яркий тому пример — королева бейби-групи Сейбл Старр. Эта девушка имела близкие отношения с такими артистами, как Род Стюарт, Элис Купер, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Игги Поп, и многими другими. Фронтмен The Stooges даже запечатлел ее историю в своей сольной песне Look Away (1996). Однако фатальным для Сейбл стал роман с Джонни Тандерсом из New York Dolls. Ради него 16-летняя Старр сбежала из дома, переехала в Нью-Йорк, но отношения продлились недолго из-за жестокой ревности музыканта и его склонности к насилию. Вернувшись в Лос-Анджелес, девушка утверждала, что Тандерс пытался «разрушить ее личность».
Несмотря на юный возраст своих подруг, артисты не щадили их и порой поступали по-настоящему жестоко. Неприятная история произошла и с заклятой подругой Старр Лори Маттикс. Девушка, известная своими связями с Дэвидом Боуи, Джеффом Беком и Миком Джаггером, влюбилась в Джимми Пейджа из Led Zeppelin. Более двух лет они состояли в отношениях, но в итоге музыкант разбил ей сердце, выбрав модель Биби Бьюэлл.
По словам Лори, она застала своего возлюбленного с другой девушкой в недвусмысленной позе. Сама же Бьюэлл говорила, что служба безопасности Пейджа запретила Маттикс видеться с музыкантом после того, как он начал встречаться с Биби.
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Феномен юных поклонниц был задокументирован журналом Star. Скандальное издание появилось в феврале 1973 года и смогло выпустить всего пять номеров. Из-за чрезмерно откровенного освещения жизни групи-подростков на проект начали жаловаться «озабоченные граждане», и вскоре он прекратил свое существование. Сейчас издание стало культовым и пользуется большой популярностью у коллекционеров. На его страницах можно было встретить не только Сейбл и Лори, но и Шрей Мечам с Куини Глэм, о которых сейчас не так много информации в интернете, как об их подругах.
А теперь представьте подобное в наши дни. До пятого выпуска это издание бы точно не дожило, а его создатели, романтизировавшие отношения рок-звезд с несовершеннолетними девушками и выпускавшие чуть ли не инструкции по завоеванию кумиров, в лучшем случае были бы «отменены».
Сами бейби-групи, уже будучи взрослыми, довольно противоречиво высказывались о своем опыте. Например, Лори Маттикс, как пишет The Guardian, с теплотой вспоминала былые дни, но в то же время считает, что несовершеннолетним девочкам не стоит идти по ее стопам.
Я бы не хотела этого ни для чьей дочери. Моя точка зрения меняется по мере того, как я становлюсь старше и циничнее.
Лори Маттикс
бывшая бейби-групи.
Опыт Маттикс был одной из тем, обсуждаемых в рамках осуждающего сексуальное насилие и домогательства движения #MeToo. Как отмечала сама Лори, некоторые статьи заставили ее взглянуть на ситуацию по-другому. Она никогда не думала, что с ее бывшим возлюбленным Джимми Пейджем может быть что-то не так. При этом Маттикс подчеркнула, что он никогда не относился к ней неуважительно.
Можно по-разному рассуждать о феномене бейби-групи: кто-то считает, что этим девушкам повезло стать важной частью истории рока, ведь они вдохновляли огромное количество артистов на создание музыки, а кто-то возмущается из-за юного возраста фанаток и потребительского отношения музыкантов к ним. Одно можно сказать точно: интимная близость с не достигшими возраста согласия девушками, как в 70-е, так и сейчас, остается незаконной и порицаемой обществом.
Несмотря на все превратности мира рок-н-ролла, трудно отрицать, что в 70-е родилось огромное количество потрясающих песен. Послушать золотые хиты тех времен и любимые редкости вы можете в HiFi-стриминге Звук.
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