В Перми усовершенствован робот, которого просил доработать губернатор

По словам разработчиков, теперь машина оснащена пятимиллиметровой броней и вертикальной фрезой, способной вращаться со скоростью до 13 тыс. оборотов в минуту. Кроме этого, улучшено качество программного обеспечения робота, который теперь продолжает двигаться по заданному алгоритму даже при потере сигнала от пульта. Для «Зверобоя» также написали новый программный код. «Это позволит показать более высокий результат и претендовать на призовые места в чемпионате», — подчеркнули разработчики.