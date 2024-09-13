В Перми усовершенствован робот, которого просил доработать губернатор

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил усовершенствовать качества машины, не занявшей призовое место.
По словам разработчиков, теперь машина оснащена пятимиллиметровой броней и вертикальной фрезой, способной вращаться со скоростью до 13 тыс. оборотов в минуту. Кроме этого, улучшено качество программного обеспечения робота, который теперь продолжает двигаться по заданному алгоритму даже при потере сигнала от пульта. Для «Зверобоя» также написали новый программный код. «Это позволит показать более высокий результат и претендовать на призовые места в чемпионате», — подчеркнули разработчики.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минсвязи усовершенствовать пермского робота «Зверобой» для дальнейшего участия в чемпионате «Битва роботов». На прошедших соревнованиях робот занял четвертое место из 16 команд.