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В Пермском крае участник СВО пожаловался Александру Бастрыкину на жену

После того, как мужчина вернулся домой из зоны СВО, его жена расторгла брак, забрала все деньги и продала его квартиру. Также она не дает ему видеться с ребенком.

Участник СВО сообщил в своем обращении к Председателю СК РФ, что после его возвращения домой из зоны специальной военной операции с ранением его супруга, на которую была оформлена доверенность, расторгла брак, забрала все денежные средства и продала его квартиру, а также препятствует ему видеться с их общим ребенком.

По данному факту в СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ход проверки и установленные обстоятельства будут доложены Александру Бастрыкину.

СК