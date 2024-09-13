В Пермском крае участник СВО пожаловался Александру Бастрыкину на жену

Участник СВО сообщил в своем обращении к Председателю СК РФ, что после его возвращения домой из зоны специальной военной операции с ранением его супруга, на которую была оформлена доверенность, расторгла брак, забрала все денежные средства и продала его квартиру, а также препятствует ему видеться с их общим ребенком.