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В Ленобласти после капремонта открылись мосты через Кузру и Святуху

Сооружения с 2019 года были в неудовлетворительном состоянии.

Мосты через Кузру и Святуху в Подпорожском районе Ленобласти вновь открыты для движения после капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Эти сооружения в составе федеральной дороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» были приняты на баланс в 2019 году и находились тогда в неудовлетворительном состоянии. В рамках капремонта проведены работы по полной замене пролетного строения, железобетонных опор, опорных частей и мостового полотна искусственных сооружений на 48-м и 98-м километрах трассы.

Установлены новые барьерные ограждения, резинометаллические деформационные швы, а пришовные зоны выполнены из полимербетона, который отличается повышенной прочностью и долговечностью благодаря синтетическим вяжущим компонентам, обеспечивающим стойкость к влаге, низким температурам и агрессивным химическим веществам. Это решение позволит увеличить срок службы всей конструкции.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Помимо этого, отремонтированы сопряжения мостов с насыпью, укреплены конусы, заменена дорожная одежда на подходах, уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтирован водоотвод.