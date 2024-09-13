В Ленобласти после капремонта открылись мосты через Кузру и Святуху

Эти сооружения в составе федеральной дороги А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» были приняты на баланс в 2019 году и находились тогда в неудовлетворительном состоянии. В рамках капремонта проведены работы по полной замене пролетного строения, железобетонных опор, опорных частей и мостового полотна искусственных сооружений на 48-м и 98-м километрах трассы.