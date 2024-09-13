Из-за жары в Крыму стали чаще умирать куры

В связи с аномальной жарой падеж кур в Крыму увеличился на 5−10%. Об этом сообщил руководитель Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
В этом году в регионе наблюдалась аномальная жара. Ситуация осложнилась тем, что весной не было продуктивных осадков. В третьей декаде августа фиксировалась атмосферная засуха. Одной из актуальных проблем стала гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы. Они перегреваются и едят меньше кормов. Это приводит к различным расстройствами и повышением смертности молодняка.
«Стандартный падеж бройлеров мясных кроссов 5−6%. Увеличение падежа при жаре на 5−10% увеличивает нормативные данные с 5−6% до 6−7%», — рассказал Паштецкий агентству ТАСС.