Из-за жары в Крыму стали чаще умирать куры

В этом году в регионе наблюдалась аномальная жара. Ситуация осложнилась тем, что весной не было продуктивных осадков. В третьей декаде августа фиксировалась атмосферная засуха. Одной из актуальных проблем стала гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы. Они перегреваются и едят меньше кормов. Это приводит к различным расстройствами и повышением смертности молодняка.