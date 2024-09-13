В Воронеже 13 и 14 сентября запретят проезд и парковку у стадиона «Факел»

Начиная с 18.00 13 сентября до 17.30 14 сентября запретят парковку и остановку на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).