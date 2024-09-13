В Воронеже 13 и 14 сентября запретят проезд и парковку у стадиона «Факел»

14 сентября в Воронеже на стадионе «Факел» пройдет домашняя игра воронежской футбольной команды среди клубов Российской Премьер-лиги.
В целях безопасности в районе проведения игры будет временно скорректирована схема дорожного движения.
Начиная с 18.00 13 сентября до 17.30 14 сентября запретят парковку и остановку на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков).
Непосредственно в день матча, 14 сентября, с 8.00 до 17.30 будет запрещено движение машин на улице Писателя Маршака — от дома № 18А до перекрестка с улицей Домостроителей.
Также изменятся и маршруты движения городских автобусов:
— №№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
— № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
— № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
— № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— №№ С70, 20, 40, 70, 88, 52, 27 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.