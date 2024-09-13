На калининградских дорогах появилась новая разметка: она помогает рассчитать безопасную дистанцию

На Приморском кольце появилась новая разметка. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
На трассе в сторону аэропорта после первого путепровода нанесли белые стрелочки, которые помогают рассчитать безопасную дистанцию.
Как это работает?
Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.
Подобный эксперимент, направленный на снижение аварийности, был проведён в 2023 году в столичном регионе. Эксперты подсчитали, что на участках с ограничением в 110 км/ч безопасная дистанция составляет 55 метров, а там, где можно разгоняться до 130 км/ч, — 65 метров.