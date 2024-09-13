На калининградских дорогах появилась новая разметка: она помогает рассчитать безопасную дистанцию

Подобный эксперимент, направленный на снижение аварийности, был проведён в 2023 году в столичном регионе. Эксперты подсчитали, что на участках с ограничением в 110 км/ч безопасная дистанция составляет 55 метров, а там, где можно разгоняться до 130 км/ч, — 65 метров.