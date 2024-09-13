87 лет Ростовской области: История донского края в фактах и цифрах

В четвертом веке сюда пришли авары, затем хазары, которые и построили крепость Саркел. Они совершали набеги на Русь, но дружины князя Святослава разгромили их. И вскоре на это место пришли печенеги, после — половецкие племена. И в донских степях произошло сражение, описанное в «Слове о полку Игореве».