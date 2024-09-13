87 лет Ростовской области: История донского края в фактах и цифрах

13 сентября Ростовская область отмечает День рождения. В этом году региону исполняется уже 87 лет. В честь праздничной даты губернатор Василий Голубев по доброй традиции наградит дончан, которые всю жизнь трудятся на благо малой родины и отличились заслугами в определенной отрасли экономики донского региона.
ЧЕМ ВСЕГДА СЛАВИЛАСЬ ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ.
— Свободолюбивая казачья земля стала родиной для людей разных национальностей, — обратился к землякам глава региона. — Во все времена они сообща ставили прочный заслон врагам России. И сейчас, продолжая традиции предков, наши земляки встали плечом к плечу на защиту Отечества. Их надежная опора — те, кто создает запас прочности в тылу.
Важные победы мы одерживаем не только на поле боя, но и в деле интеграции в российскую действительность регионов Донбасса и Новороссии. Мы реализуем ряд совместных проектов в торгово-экономической, научно-образовательной и гуманитарной сферах.
На счету донских тружеников — открытие новых предприятий и целых индустрий, создание крупных инфраструктурных объектов, воплощение инновационных разработок, решение социальных задач. Несмотря на сложные погодные условия, селянам удалось собрать неплохой урожай. Нарастили объемы производства животноводы и птицеводы.
В знаковый для нашей страны и области «Год семьи» и «Год добрых дел» жители региона проявили самые яркие черты своего характера: надежность, ответственность, милосердие, отзывчивость и гостеприимство. Это то, чем всегда славилась донская земля.
ВЕДЕТ ИСТОРИЮ ОТ КАМЕННОГО ВЕКА.
Как выяснили археологи, историки, краеведы и другие ученые, донские берега древние люди обживали еще с каменного века. Практически по всему течению реки Дон ученые обнаружили их стоянки.
— Причем самые древние археологические памятники архитектуры возрастом в 100 — 150 тысяч лет, то есть относятся к эпохе раннего палеолита, — всю эту историю бережно хранят краеведы Донской государственной публичной библиотеки.
Позже жители донской земли стали вести оседлый образ жизни родовыми группами, а 16 — 18 тысяч лет назад стали кочевниками, когда из-за меняющегося климата крупные животные мигрировали на север.
— Во время железного века кто только не жил в Подонье: киммерийцы, скифы, савроматы, аланы… Возникали греческие колонии — самой северной был город Танаис. Греческие города пали под ударами кочевников, двигавшихся с Востока на Запад, и цветущий край на столетия превратился в пустыню.
В четвертом веке сюда пришли авары, затем хазары, которые и построили крепость Саркел. Они совершали набеги на Русь, но дружины князя Святослава разгромили их. И вскоре на это место пришли печенеги, после — половецкие племена. И в донских степях произошло сражение, описанное в «Слове о полку Игореве».
Дальше — новые потрясения. В 13 веке на Дон двинулись монголо-татары, при них на берегу Азовского моря возник город Азак. В 14 веке сюда вторглись полчища Тамерлана. В 15 веке, воспользовавшись упадком Золотой Орды, побережье Азовского моря захватила Османская империя. Азак переименовали в Азов, и турки превратили его в мощную крепость.
КАЗАЧИЙ КРАЙ.
По мере усиления Российского государства его границы подошли к Дикому Полю: здесь появились пограничные засеки, сторожевые башни и крепости.
— И в 15 веке сюда устремились беглые крестьяне из Центральной России и Поволжья, ставшие ватагами вольных людей — казаков. В 16 века возникли первые казачьи городки: Раздоры, Митякин, Маныч, Черкасск и Войско Донское с демократическим самоуправлением. Высшим органом власти стал Круг, что собирался в главном городе войска — Черкасске. Со временем казаки стали военно-служивым сословием.
С 18 века земли Войска Донского вошли в состав России. Тогда прогремели казачьи восстания: Разина, Булавина, Пугачева. И все-таки казаки были включены в состав вооруженных сил России и участвовали во всех войнах 18 — 20 веков. Ермак, Минаев, Краснощеков, Ефремов, Орлов, Платов, Бакланов — эти казаки прославили страну ратными подвигами.
— А в 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона в устье реки Темерник была учреждена таможенная застава, и в 1761-м началось строительство крепости, названной именем Святого Димитрия, митрополита Ростовского. Со временем форштадты были преобразованы в город, в 1806 году получивший название — Ростов-на-Дону.
В то же время по инициативе донского атамана Платова в 1805 году был заложен город Новочеркасск, куда перенесли столицу Войска Донского. И к середине 19 века Новочеркасск стал военно-административным центром Дона, а Ростов-на-Дону — промышленно-торговым.
СОЗДАНИЕ ДОНСКОГО КРАЯ.
После октябрьских событий на Дону к власти пришли Советы. Была создана Донская Советская Республика, которая получила отпор от местных. А после ее падения Войсковой круг переименовал Область Войска Донского во Всевеликое Войско Донское — его в сентябре 1918-го провозгласили самостоятельным государством, «основанным на народоправстве».
— В начале 1920 года на этих землях снова установилась Советская власть: Всевеликое Войско Донское было упразднено, а Донской край назвали Донской областью с административным центром в Ростове-на-Дону.
В следующие годы молодая страна определялась с территориальным делением. И до 1924-го, Донская область входила в Юго-Восток России, а после — в Северо-Кавказский край. Эту территорию спустя десять лет разделили на Азово-Черноморский край и Северо-Кавказский край с центрами в Ростове-на-Дону и Пятигорске.
Ну, а история Ростовской области, которую мы знаем в ее современных границах, берет начало в сентябре 1937 года, когда ВЦИК РСФСР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.