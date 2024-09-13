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В Павлоградке Омской области открылся новый пляж с двумя большими пирсами

Омичи смогут оценить новое место для отдыха уже следующим летом.

Источник: Комсомольская правда

На территории «Зона отдыха» Павлоградского района Омской области завершилось строительство пляжа. Работы по обустройству велись с конца июня 2024 года.

Рабочие уже завершили возведение двух параллельных пирсов, которые уходят в воду на 15−20 метров. Оба пирса установлены на металлических опорах и имеют металлические перила ограждения.

«У одного из пирсов пришвартован плавающий понтон для швартовки лодок. От камыша очищена вся прилегающая к пляжу территория водоёма», — сообщили в администрации Павлоградского района.

На территории пляжа установили раздевалку, две беседки, рабочие оборудовали асфальтированную парковку для транспорта. В месте отдыха также установлены камеры видеонаблюдения, работающие от солнечной энергии.