Название менялось, а территория была больше: Как Всевеликое войско донское стало Ростовской областью, рассказал историк

13 сентября принято считать днем рождения Ростовской области. В этом году донскому региону исполняется 87 лет. О том, как исторически появился донской регион в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал историк Михаил Остапенко.
НАЗВАНИЕ МЕНЯЛОСЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ.
— Все началось в далеком 1570 году, когда казаки, населявшие нынешнюю Ростовскую область, особенно ее юг, сумели образовать военно-политическое объединение под названием Всевеликое войско донское.
Уже в XVII веке появилось понятие, как Земля войска донского. А в 1870 году император Александр II решил, что Земля войска донского звучит как-то не по самодержавному. Поэтому было образовано новое административно-территориальное формирование — область войска донского.
— Когда произошла февральская революция, казаки избрали себе атамана, и территория вновь была названа, как Всевеликое войско донское. По всем документам периода гражданской войны оно так и проходит до 1920 года.
Но после победы большевиков, была образована Донская область, которая делилась на десять округов. По словам Михаила Остапенко, 16 ноября 1924 года юго-восток России был переименован в Северо-Кавказский край с центром в Ростове-на-Дону. Но уже в январе 1934 года этот край был разделен на Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский край с центром в Пятигорске.
— 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край тоже был разделен. Так образовалось две области — Ростовская область и Краснодарский край. Именно с этого момента началась история Ростовской области.
ТЕРРИТОРИЯ БЫЛА БОЛЬШЕ.
В течение нескольких веков менялось не только название Ростовской области, но и ее территория. Как утверждает историк, пик населенности донского края приходится на 1897 год. Об этом есть данные в первой всероссийской переписи населения. Именно тогда в состав донского края входили нынешние ЛНР и ДНР, часть Волгоградской области и часть Ставропольского края.
— В 1920-е годы два округа — Верхнедонской и второй донской отошли Царицынской губернии, ныне Волгоградской области. Ставропольский край тоже получил часть. Отошли и ДНР с ЛНР. Этот передел пришелся на времена Ленина и его приемников.