Название менялось, а территория была больше: Как Всевеликое войско донское стало Ростовской областью, рассказал историк

Но после победы большевиков, была образована Донская область, которая делилась на десять округов. По словам Михаила Остапенко, 16 ноября 1924 года юго-восток России был переименован в Северо-Кавказский край с центром в Ростове-на-Дону. Но уже в январе 1934 года этот край был разделен на Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский край с центром в Пятигорске.