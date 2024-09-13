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В Челябинске 13 сентября изменились маршруты семи автобусов

В Металлургическом районе Челябинска изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта.

С 13 сентября в Челябинске изменились маршруты автобусов № 19, № 35, № 42, № 43, № 47, № 71 и № 172.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», общественному транспорту пришлось двинуться в объезд из-за ремонта трамвайного переезда на улице 50-летия ВЛКСМ.

Автобусы № 19, № 35, № 47 и № 172 временно будут курсировать по маршруту «Черкасская — дублер 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ».

Автобусы № 42 и № 43 едут по схеме «Черкасская — кольцо Поселок Першино — дублер 50-летия ВЛКСМ — 50-летия ВЛКСМ».

Временный маршрут автобуса № 71 «Черкасская — Шоссе Металлургов — ЧМК».