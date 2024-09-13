Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта на участках трассы Называевск-Исилькуль

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о завершении ремонтных работ на двух участках трассы Называевск-Исилькуль. Ремонт трассы проходит благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Сейчас ремонт подходит к концу на участках трассы 69−70 км и 70−72 км в границах Исилькульского района.
«Завершаем работы на участке дороги Называевск — Исилькуль. Обновляем трассу благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», рассказал Виталий Хоценко.
Подрядчиком выступила организация ООО «СибРос». Сейчас уже в полном объеме завершены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного полотна, а также по укреплению основания с добавлением цемента и укладке двух слоев асфальтобетона на участке 69−70 км. Дорожники уже приступили к работам по укреплению обочин. Завершающим этапом станет установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.
По условиям контракта подрядчик также ведет ремонтные работы на участке 70−72 км, обновление которого первоначально планировалось лишь в 2025 году.
Глава региона отметил, что строительные работы выполнены на 90%.