Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта на участках трассы Называевск-Исилькуль

Подрядчиком выступила организация ООО «СибРос». Сейчас уже в полном объеме завершены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного полотна, а также по укреплению основания с добавлением цемента и укладке двух слоев асфальтобетона на участке 69−70 км. Дорожники уже приступили к работам по укреплению обочин. Завершающим этапом станет установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.