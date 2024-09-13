«Семья стоит того, чтобы бороться!»: Прогулкой на яхте отметили 55 лет совместной жизни супруги из Ростовской области

— К примеру, лет в 35 врачи сказали, что у меня проблемы с сердцем, прописали гору таблеток, — делится Николай Георгиевич. — Я не стал их принимать, а вместо этого начал бегать по утрам. И, вы знаете, помогло! Когда мне исполнилось 55 лет, попал кардиологу. А тот сказал, что мое сердце как у 35-летнего!