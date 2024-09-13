«Семья стоит того, чтобы бороться!»: Прогулкой на яхте отметили 55 лет совместной жизни супруги из Ростовской области

Николай Георгиевич и Валентина Ивановна Лазаревы из Новошахтинска Ростовской области 13 сентября отмечают 55 лет со дня свадьбы.
Муж и жена уже больше полувека идут вместе по жизни. Но говорят, что чувства друг к другу не то, что не угасли, а стали только крепче. Кстати, дружить, а затем встречаться, они начали еще в студенчестве. Будущие супруги учились на одном и том же курсе в техническом вузе.
«ЖЕНЩИНА, С КОТОРОЙ НЕ СКУЧНО».
Так вышло, что во время студенчества Николай и Валентина жили в разных концах города.
— Зимой надо было ее провожать, а на улице — холодно. Вот и позвал замуж, — шутит теперь супруг.
На самом же деле Валечка — так ласково называет 77-летнюю женщину муж — покорила его добротой, простотой и интеллектом.
— Она всегда много читала и читает. К примеру, сейчас перечитывает Стефана Цвейга. А мне было важно, чтобы рядом была женщина, с которой не скучно.
Уже после выпуска из университета молодожены устроились работать на одну и ту же шахту. В общем, Валентина и Николай за всю жизнь не расставались почти ни на день за одним лишь исключением.
— Речь — о службе в армии. Меня призвали, когда нашей первой дочери было чуть больше года. — Отдав долг родине и вернувшись домой, стал отцом второй. А сегодня у супругов уже трое взрослых внуков.
«СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ».
По словам Валентины Ивановны, жизнь хоть и была благосклонна к ним, но и назвать ее идеальной тоже было нельзя. Случались и трудности.
— К примеру, лет в 35 врачи сказали, что у меня проблемы с сердцем, прописали гору таблеток, — делится Николай Георгиевич. — Я не стал их принимать, а вместо этого начал бегать по утрам. И, вы знаете, помогло! Когда мне исполнилось 55 лет, попал кардиологу. А тот сказал, что мое сердце как у 35-летнего!
Сегодня обоим супругам уже по 77 лет. Но они уверены, что это — счастливый возраст.
— Верите или нет, но мы никогда не ссорились. Я считаю, что как бы не выясняли люди отношения, каждый останется при своем мнении. Поэтому, как только возникают спорные моменты, говорю жене: «Все, закрыли тему». Потом минут 30 молчим, а следом она кричит: «Коля, иди есть!».
А Валентина Ивановна добавляет: семья — это, конечно, счастье, но еще и труд.
— Нужно уметь уступать друг другу. В жизни всякое бывает, но в одном я уверена точно: семья стоит того, чтобы за нее бороться.
ВМЕСТО PS.
«Красивую дату отметим красиво».
Супруги говорят, что обязательно отметят изумрудную свадьбу. Их уже поздравили с этой красивой датой в ЗАГСе Новошахтинска. А сам юбилей муж и жена проведут с самыми близкими — с детьми и внуками, которые приготовили шикарный сюрприз.
— Для нас организовали прогулку на яхте, так что красивую дату встретим красиво, — счастливо улыбнулась пара.