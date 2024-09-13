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Скоростные суда «Валдай» собираются запустить из Ростова-на-Дону в Мариуполь

Водный пассажирский маршрут планируют запустить между Ростовом и Мариуполем.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону и Мариуполь в будущем собираются связать водным пассажирским маршрутом. Об этом в ходе рабочей поездки в ДНР рассказал заместитель губернатора — министр транспорта Дона Виталий Кушнарев, сообщает минтранс Ростовской области.

— Планируем расширять географию перевозок. В перспективе, как только восстановится мирная жизнь, будем развивать этот маршрут как одно из туристических направлений, — сказал Виталий Кушнарев.

Чиновник добавил, что новый вид перевозок может стать альтернативой автомобильному и железнодорожному направлениям.

Виталий Кушнарев рассказал директору Мариупольского порта Александру Солдатову о развитии на Дону водных перевозок на скоростных судах «Валдай», а также осмотрел причальную инфраструктуру. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.

Напомним, в ноябре 2023 года в рамках «Транспортной недели» между ДНР и Ростовской областью было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок водным транспортом.