Новые электробусы начали курсировать по маршруту № 10 в Краснодаре

Как сообщил мэр города Евгений Наумов, с 13 сентября семь новых электробусов вышли на маршрут № 10. Это стало возможным благодаря расширению электрического автобусного парка, который теперь насчитывает 23 единицы.



Электробусы белорусского производства полностью низкопольные, оборудованы тремя дверями и имеют специальную систему связи для удобства пассажиров с ограниченными возможностями. Каждый автобус способен перевозить до 60 человек.



Для обеспечения бесперебойной работы электробусов в городе установлены четыре зарядные станции. Аккумуляторы будут заряжаться ночью в течение шести часов, что позволяет автобусам проезжать до 220 км на одной подзарядке.



Этот шаг стал приятным подарком для горожан в преддверии Дня Краснодарского края, подчеркивающим стремление города к экологичному и современному общественному транспорту.