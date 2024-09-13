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Новые электробусы начали курсировать по маршруту № 10 в Краснодаре

В Краснодаре стартовал запуск новой партии электробусов.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

Как сообщил мэр города Евгений Наумов, с 13 сентября семь новых электробусов вышли на маршрут № 10. Это стало возможным благодаря расширению электрического автобусного парка, который теперь насчитывает 23 единицы.

Электробусы белорусского производства полностью низкопольные, оборудованы тремя дверями и имеют специальную систему связи для удобства пассажиров с ограниченными возможностями. Каждый автобус способен перевозить до 60 человек.

Для обеспечения бесперебойной работы электробусов в городе установлены четыре зарядные станции. Аккумуляторы будут заряжаться ночью в течение шести часов, что позволяет автобусам проезжать до 220 км на одной подзарядке.

Этот шаг стал приятным подарком для горожан в преддверии Дня Краснодарского края, подчеркивающим стремление города к экологичному и современному общественному транспорту.