Владивосток ожидает массовое перекрытие дорог: дата и адреса

Во Владивостоке 28 сентября вновь пройдет международный марафон «Мосты Владивостока». Трасса протянется по самым живописным местам города: острову Русский, мостам Русский и Золотой и центральной площади. Поэтому десятки адресов для движения машин перекроют. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Дистанций традиционно пять: километр для детей, пять и 10 километров, полумарафон в 21,1 километр и марафон 42,2 километра. Движение будет ограничено за следующих участках:
По Русскому острову: с 7 часов 50 минут до 8 часов 10 минут от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на остров Русский (левая встречная полоса движения);
По Университетскому проспекту: с 7 часов 30 минут до 10 часов 32 минут от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская;
По Университетскому проспекту: с п7 часов 30 минут до 11 часов 26 минут от въезда на остров Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова;
По Русскому мосту: с 7 часов 30 минут до 12 часов от въезда на остров Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров;
По улице Коммунаров: с 9 часов до 12 часов 30 минут от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев;
По улице Героев-Тихоокеанцев: с 9 часов до 12 часов 39 минут от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая;
По улице Олега Кошевого: с 9 часов до 12 часов 52 минуты от улицы Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой;
До Золотого моста: с 9 часов до 13 часов 13 минут от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост;
По улице Всеволода Сибирцева: с 9 часов до 13 часов 18 минут от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская в районе дома № 33;
На съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская: с 9 часов до 13 часов 20 минут от дома № 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 83а;
По улице Светланская: с 9 часов до 13 часов 22 минуты от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком;
По улице Светланская: с 8 часов до 13 часов 30 минут от пересечения со Светланским переулком до дома № 35 по улице Светланская;
По улице Светланская: с 7 часов 30 минут до 13 часов 50 минут от дома № 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом;
Объезд будет открыт по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.