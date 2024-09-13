Stray Kids и Twenty One Pilots выпустят саундтрек к мультсериалу «Аркейн»

K-pop-группа Stray Kids и дуэт Twenty One Pilots выпустят песни, которые прозвучат во втором сезоне анимационного сериала «Аркейн» (2021-…). В саундтрек также войдут новые треки от King Princess, Fever 333 и d4vd.
Мультсериал «Аркейн», действие которого разворачивается в мире игры League Of Legends, впервые увидел свет в 2021 году. Второй сезон должен выйти в ноябре этого года.
Всего в саундтрек продолжения войдут 18 треков. Каждая песня представляет собой оригинальную композицию, созданную для ключевых моментов в сериале, пишет NME.
Специально для картины Stray Kids выпустят трек Come Play, в котором также приняли участие Янг Мико и Том Морелло. Как заявили участники K-pop-группы, они являются фанатами игры League Of Legends, поэтому они были рады внести свой вклад в создание мультсериала.
Twenty One Pilots также записали для «Аркейна» песню, получившую название The Line. По словам вокалиста Тайлера Джозефа, трек вдохновлен первым сезоном сериала.
Ранее стало известно, что композитор Алан Сильвестри напишет музыку к пятой и шестой частям «Мстителей».