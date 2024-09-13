Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России

«Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приемам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов», — говорится в публикации.



Николаев добавил, что противник, понеся потери, отступил, населенный пункт был удержан.



Он отметил, что Куценко стал девятым жителем региона, удостоенным высшей награды за время проведения спецоперации.