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В Красноярске благоустроят 10 новых мест

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работы проведут в следующем сезоне.

В Красноярске в конкурсе победили 10 проектов поддержки инициатив горожан. Всего участвовало 16 проектов. Их авторы — инициативные группы соседей, компании и предприниматели. На финансирование проектов будет выделено 75 миллионов рублей.

Так, жители домов на перекрёстке ул. Робеспьера и ул. Ады Лебедевой решили, что местность нужно озеленить, поставить современные лавочки, навес, сделать лестницу.

Активисты с ул. Красномосковская предложили на участке возле дома № 1а сделать семейную спортивную площадку «Мама, папа, я — спортивная семья!».

Жители ул. Павлова предлагают благоустроить заросший участок, который используется под стихийную автостоянку. Они хотят разделить участок на цивилизованную парковку и место для отдыха и занятий спортом, рассказали в мэрии. ​

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