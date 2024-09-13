В Красноярске благоустроят 10 новых мест

В Красноярске в конкурсе победили 10 проектов поддержки инициатив горожан. Всего участвовало 16 проектов. Их авторы — инициативные группы соседей, компании и предприниматели. На финансирование проектов будет выделено 75 миллионов рублей.
Так, жители домов на перекрёстке ул. Робеспьера и ул. Ады Лебедевой решили, что местность нужно озеленить, поставить современные лавочки, навес, сделать лестницу.
Активисты с ул. Красномосковская предложили на участке возле дома № 1а сделать семейную спортивную площадку «Мама, папа, я — спортивная семья!».
Жители ул. Павлова предлагают благоустроить заросший участок, который используется под стихийную автостоянку. Они хотят разделить участок на цивилизованную парковку и место для отдыха и занятий спортом, рассказали в мэрии.