В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр присвоил погоде в Санкт-Петербурге и Ленобласти оранжевый уровень опасности. В регионе установилась нетипично высокая для осени температура. Жара ослабнет к 21:00 14 сентября. Метеорологи предупреждают об опасности пожаров.
С 13 по 17 сентября среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь градусов.
С 13 по 15 сентября в Петербурге от +24 °C до +27 °C. В пятницу возможны кратковременные дожди. В выходные без осадков.
Ранее мы писали, что в Удельном парке белки устраивают грибной дождь.