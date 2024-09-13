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В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

В Ленобласти ситуация не лучше.

Сейчас в Олбани: +15° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +15°

Гидрометцентр присвоил погоде в Санкт-Петербурге и Ленобласти оранжевый уровень опасности. В регионе установилась нетипично высокая для осени температура. Жара ослабнет к 21:00 14 сентября. Метеорологи предупреждают об опасности пожаров.

С 13 по 17 сентября среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь градусов.

С 13 по 15 сентября в Петербурге от +24 °C до +27 °C. В пятницу возможны кратковременные дожди. В выходные без осадков.

Ранее мы писали, что в Удельном парке белки устраивают грибной дождь.