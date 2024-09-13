127 пешеходных переходов обустроят для маломобильных граждан в Иркутской области

— Занижение бортового камня позволяет сделать более комфортным подход к пешеходным переходам. Это особенно актуально для людей пожилого возраста или для родителей с маленькими детьми в колясках. На некоторых участках укладывают тактильную плитку. Она информирует людей с ограничениями по зрению об опасных изменениях поверхности или уклонах, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.