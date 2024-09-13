127 пешеходных переходов обустроят для маломобильных граждан в Иркутской области

В Иркутской области в 2024 году обустроят для маломобильных жителей 127 пешеходных переходов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, работы уже завершились на 12 объектах. Всего их планируют провести по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 20 участках улиц в Иркутске, Шелехове, Братске, Ангарске и в Усолье-Сибирском.
— Занижение бортового камня позволяет сделать более комфортным подход к пешеходным переходам. Это особенно актуально для людей пожилого возраста или для родителей с маленькими детьми в колясках. На некоторых участках укладывают тактильную плитку. Она информирует людей с ограничениями по зрению об опасных изменениях поверхности или уклонах, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
В Иркутске «зебру» обустраивают на 11 участках. В Братске работы уже закончили на улицах Мира и Солнечной, всего 21 переход. В Усолье-Сибирском работы ещё ведутся на 19 пешеходных переходах. В Ангарске на восьми, а в Шелехове сделают удобным один.
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