В Татарстане предлагают увеличить штрафы за невывоз мусора до 70 тысяч рублей

В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы для усиления ответственности региональных операторов за вывоз мусора. Штрафы для должностных лиц хотят повысить с 500−1000 рублей до 10−15 тысяч, а для юридических лиц — с 5−10 тысяч рублей до 50−70 тысяч. Также предлагается вводить штрафы за повторные нарушения.