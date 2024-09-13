В Татарстане предлагают увеличить штрафы за невывоз мусора до 70 тысяч рублей

Изменения направлены в Совет законодателей РФ.
В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы для усиления ответственности региональных операторов за вывоз мусора. Штрафы для должностных лиц хотят повысить с 500−1000 рублей до 10−15 тысяч, а для юридических лиц — с 5−10 тысяч рублей до 50−70 тысяч. Также предлагается вводить штрафы за повторные нарушения.
Статистика показывает, что в течение первых шести месяцев 2024 года в систему «Народный контроль» поступило 1093 жалобы на нарушение графика вывоза ТКО. Число жалоб ежегодно увеличивается: в 2023 году их было 1224, в 2022 — 916, в 2021 — 807.
В июле в Татарстане зафиксировали резкий рост числа жалоб на проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов.
В начале августа стало известно, что в республике планируют построить новые объекты по обработке мусорных отходов почти за 19 млрд рублей.