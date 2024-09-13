Директор НИИ Склифосовского рассказал, что Поддубный будет ходить на перевязки

Сначала Поддубного положили в одну из больниц Курска, он был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с сильными ожогами. На следующий день после атаки корреспондента перевезли на лечение в Москву, в НИИ имени Склифософского. У пострадавшего кроме многочисленных ожогов диагностировали ~черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета, контузию~. Он оставался в сознании, разговаривал с врачами. Из реанимацию в ожоговое отделение пациента перевели 27 августа, его смогли посещать знакомые.