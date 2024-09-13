«300 метров ощущаются, как 2 часа в зале»: потерявший при освобождении Авдеевки руку и ноги боец вновь учится ходить

36-летний Никита Федоров — боец до мозга костей. В сентябре 2022 года он был призван в рамках частичной мобилизации, оставил семью, родной Шелехов и отправился «за ленточку». В зоне спецоперации спасал сослуживцев, а позже сам попал в госпиталь. Взрыв вражеской мины оставил мужчину без правой руки и обеих ног, но тот выкарабкался и продолжил бороться. На этот раз — с последствиями травм.
Сибиряк мечтает, как можно быстрее встать на протезы и вернуться к жене и сыну в Иркутскую область. В этом ему помогают опытные протезисты, для которых случай Никиты стал едва ли не уникальным.
До спецоперации мужчина много лет работал в городском аварийно-спасательном формировании. Знания, полученные на гражданке, он смог применить и в зоне СВО. Спустя полтора года службы его, старшего стрелка, назначили фельдшером, ведь военных медиков не хватало.
— Кому-то требовалась обработка раны, кому-то укол, кому-то капельница, — рассказал Никита Федоров корреспонденту КП-Иркутск. — В самом ходу всегда были жгуты и перевязки. Так, за четыре месяца я оказал первую помощь минимум 50 сослуживцам.
К слову, фельдшер — одна из самых желанных целей врага, что делает работу в разы рискованнее. В ноябре прошлого года боец участвовал в освобождении Авдеевки, города, который на протяжении 10 лет держали в оковах ВСУ. Полк сибиряка делал все, чтобы взять один из неприступных форпостов противника.
— Я и еще пять мужиков отправились забирать тело погибшего под обстрелом бойца. Внезапно в нас прилетела бесшумная мина. Парень рядом со мной погиб, меня ранило, остальным повезло больше. Первым делом я наложил себе на ногу жгут. Хотя понимал, что обе ноги, скорее всего, ампутируют. Травмы были слишком серьезными. Правая рука тоже была в осколках, но пальцы работали. Так, я оказал себе первую помощь, пока меня и других ребят не увезли в Горловку.
Когда мужчина пришел в себя после операции, понял, что потерял сразу три конечности. Сохранить удалось только левую руку. Пациента доставили в Донецк, затем в Ростов-на-Дону, а оттуда — в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко в Москве.
— Самым сложным было рассказать обо всем жене, — признается Никита. Я не знал, как отреагирует. Готовился к разным исходам событий, но она ответила: «Хорошо, что живой». Вскоре Люда прилетела ко мне. Помогала восстанавливаться.
Вместе пара больше десяти лет. Познакомились будущие супруги в Шелехове. Девушка работала в мебельном магазине, где Никита занимался перевозками. Спустя год отношений влюбленные поспешили в ЗАГС. А в это 1 сентября их сын впервые сел за школьную парту.
— Я не жалею, что пошел служить. Отказаться даже не думал. Сын бы вырос и узнал, что его папа не пошел Родину защищать. Что бы я ему сказал?
Жалеть себя сибиряк не собирался. Спустя четыре месяца после ранения заявил: «я полностью здоров!». Прямо в палате тягал гантель, чтобы оставаться в форме. Тренировки снимал на видео и выкладывал в соцсети, чем мотивировал знакомых и друзей. А летом подошла его очередь на протезирование.
— Все расходы на себя берет Минобороны России, — делится ветеран СВО. — Протез руки я уже получил, но он выполняет исключительно эстетическую функцию. Да, я могу зажать пальцами кружку, но попить из нее не получится. А вот с протезами ног сложнее. Сначала я должен научиться ходить на колодках. Они в два раза короче и не имеют подвижного колена. Это поможет привыкнуть к вертикальному положению после долгого перерыва и научиться правильно двигаться. Ведь люди без ног выше колена должны «ходить бедрами». Почти за месяц я стал уверенно стоять, могу передвигаться по госпиталю без костыля, но пройденные 300−400 метров ощущаются как два часа в зале. Физически тяжело. Одна колодка весит семь килограммов. Протез руки чуть легче. Вкупе — более 20 кило.
Как только специалисты поймут, что Никита готов, ему предоставят протезы ног.
— Они будут еще тяжелее. К тому же, при ходьбе ощущается каждый камешек и любая неровность. Риски упасть велики, поэтому протезы делают немного ниже прежнего роста — примерно на 10 сантиметров. При этом, размер ноги наоборот — увеличивают на 1−2 размера. Скорее всего, соотношение длины стопы и роста подбирают для лучшей устойчивости.
Сколько Никита Федоров еще проведет в госпитале, зависит только от него самого. А пока мужчина усердно тренируется и успел пройти курсы по работе в компьютерных программах. Новая профессия понадобится по возвращению домой. В госпитале его навещают приятели и земляки, которые проездом оказываются в столице.
— Мне предлагали перебраться в Москву насовсем, но я отвечаю: «Мне кроме родного Шелехова ничего не нужно», — смеется сибиряк.