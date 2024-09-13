«300 метров ощущаются, как 2 часа в зале»: потерявший при освобождении Авдеевки руку и ноги боец вновь учится ходить

— Все расходы на себя берет Минобороны России, — делится ветеран СВО. — Протез руки я уже получил, но он выполняет исключительно эстетическую функцию. Да, я могу зажать пальцами кружку, но попить из нее не получится. А вот с протезами ног сложнее. Сначала я должен научиться ходить на колодках. Они в два раза короче и не имеют подвижного колена. Это поможет привыкнуть к вертикальному положению после долгого перерыва и научиться правильно двигаться. Ведь люди без ног выше колена должны «ходить бедрами». Почти за месяц я стал уверенно стоять, могу передвигаться по госпиталю без костыля, но пройденные 300−400 метров ощущаются как два часа в зале. Физически тяжело. Одна колодка весит семь килограммов. Протез руки чуть легче. Вкупе — более 20 кило.