В регионе ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании

В Калининграде с 16 по 17 сентября будет проходить капитальный ремонт антенно-мачтового сооружения на Советском проспекте.
Как сообщили в РТРС «Калининградский ОРТПЦ», для обеспечения безопасности при проведении работ будут проходить отключения радиопередатчиков.
Работы продлятся с 10 до 16 часов. Из-за этого возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», Радио России«, “Радио Вера”.
18 сентября с 9 до 15 часов запланированы работы на антенно-мачтовом сооружении в Мамоново. 19 сентября — на антенно-мачтовом сооружении в Железнодорожном. Возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов и «Радио России».