В регионе ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании

18 сентября с 9 до 15 часов запланированы работы на антенно-мачтовом сооружении в Мамоново. 19 сентября — на антенно-мачтовом сооружении в Железнодорожном. Возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов и «Радио России».