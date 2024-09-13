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В регионе ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании

С перебоями будут работать основные федеральные каналы.

Источник: Аргументы и факты

В Калининграде с 16 по 17 сентября будет проходить капитальный ремонт антенно-мачтового сооружения на Советском проспекте.

Как сообщили в РТРС «Калининградский ОРТПЦ», для обеспечения безопасности при проведении работ будут проходить отключения радиопередатчиков.

Работы продлятся с 10 до 16 часов. Из-за этого возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», Радио России«, “Радио Вера”.

18 сентября с 9 до 15 часов запланированы работы на антенно-мачтовом сооружении в Мамоново. 19 сентября — на антенно-мачтовом сооружении в Железнодорожном. Возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов и «Радио России».

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