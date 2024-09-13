В Казани отметят день рождения Пророка Мухаммада

«Рождение пророка Мухаммада — определяющее для человечества событие. В одном из аятов говорится — в этот мир Пророк был ниспослан в качестве милости от Аллаха. В другом аяте говорится о том, что важно радоваться этой милости. Любовь к посланнику является определяющим условием для совершенства веры», — заявил на пресс-конференции «Татар-информа» казый Казани Булат хазрат Мубараков.