Врач из Красноярске лишен гражданства за уклонение от военной службы

Согласно материалам дела, врач, получивший гражданство РФ в 2018 году, был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор 14 мая, оштрафовав медика на 60 тысяч рублей. Однако наиболее суровым наказанием стало лишение гражданства и последующая депортация из страны.