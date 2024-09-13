Врач из Красноярске лишен гражданства за уклонение от военной службы

Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Согласно материалам дела, врач, получивший гражданство РФ в 2018 году, был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу. Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор 14 мая, оштрафовав медика на 60 тысяч рублей. Однако наиболее суровым наказанием стало лишение гражданства и последующая депортация из страны.
Этот случай является одним из первых применений закона, вступившего в силу в октябре прошлого года. Закон предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства по ряду статей, включая уклонение от военной службы. Список оснований для такого решения включает 60 пунктов, что вызывает обеспокоенность правозащитников о возможности его широкого толкования.
Ситуация осложняется тем, что обвиняемый — квалифицированный врач-реаниматолог, чья профессия была особенно востребована в условиях пандемии COVID-19 и общей нехватки медицинских кадров в стране.
По данным из приговора, врач окончил Красноярский государственный медицинский университет летом 2022 года. В 2023 году ему было предписано встать на воинский учет. Медик утверждает, что не смог своевременно явиться в военкомат из-за ряда личных обстоятельств, включая болезнь ребенка и собственное заболевание.