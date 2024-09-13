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Прокуроры, чиновники и Герой России: фото с похорон бизнес-омбудсмена Николая Мамулата

13 сентября Новосибирск простился с бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом.

Сегодня безвременно ушедший из жизни бизнес-омбудсмен Николай Мамулат был похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. Перед этим в похоронном доме на улице Кропоткина прошла церемония прощания.

Больше всего среди тех, кто пришел проститься с Мамулатом, было представителей бизнес-сообществ, с которыми он активно работал. Пришли руководители МАРП, «Деловой России» и так далее.

Отдельно проститься с Николаем Мамулатом пришли и представители прокуратуры во главе с заместителем прокурора Александра Бучмана. Один из венков был подписан их именем.

После отпевания и прощания Николай Мамулат был похоронен на Заельцовском кладбище. Корреспондент «МК в Новосибирске» побывал на гражданской панихиде и сделал несколько фото.