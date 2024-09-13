Ситуация на Крымском мосту сейчас — данные по пробкам и времени ожидания

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.