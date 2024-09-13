Ситуация на Крымском мосту сейчас — данные по пробкам и времени ожидания

«По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 680 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в сообщении.
При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.
Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.