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Ситуация на Крымском мосту сейчас — данные по пробкам и времени ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 680 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в сообщении.

При этом проезд к мостовому переходу со стороны Тамани остается свободным.

Пробка у Крымского моста начала скапливаться с 8:00. Тогда выезда из Крыма ожидали 80 автомобилей. Спустя час она выросла в четыре раза и достигла 300 машин.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.