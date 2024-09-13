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Рядом с Феодосией строят индустриальный парк для промышленников

Индустриальный парк за два миллиарда под Феодосией построят к концу года.

Источник: Минстрой Крыма в ТГ

Рядом с Феодосией завершается строительство современного индустриального парка для предпринимателей. Власти обещают закончить работы к концу 2024 года. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.

Индустриальный парк в Феодосийском округе охватывает площадь 122 гектара. Строители уже сделали административное здание, КПП и дорожную сеть. К месту провели электричество и водоснабжение, а также канализацию.

Парк построен на расстоянии более 500 метров от жилых домов, чтобы создать необходимую санитарную зону для производства. Производственная площадка находится возле села Насыпное. Общая стоимость работ необходимой инфраструктуры — 1 974,69 млн руб.

строительство