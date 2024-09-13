В Ростове проведут бесплатный прием по выявлению опухолей шеи и головы

17 сентября 2024 года жители Ростова-на-Дону смогут посетить бесплатный прием по выявлению опухолей органов головы и шеи. Консультации проведут специалисты ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.
Приходить на 14-ю линию, 63 можно будет с 9 до 14 часов по предварительной записи. При себе следует иметь паспорт.
Злокачественные опухоли органов головы и шеи составляют порядка 5% от общего числа онкозаболеваний. В запущенных случаях эти недуги могут агрессивно развиваться и метастазировать, приводят к инвалидности и даже летальному исходу.
Обнаружить заболевание на ранней стадии возможно, для этого необходимо проходить регулярные профилактические осмотры.
Также особое внимание нужно обращать на симптомы: болезненность языка, язвы и пятна в полости рта, боль в горле, нарастающая осиплость, ощущение кома в горле, постоянное слезотечение, онемение языка, губ, участков ротовой полости, заложенность носа, уплотнение в области шеи.
Если любой из этих симптомов сохраняется более трех недель, нужно обязательно обратиться к врачу.