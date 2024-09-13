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Детские сады благоустроят в микрорайоне Университетский Иркутска

Работы проведут на деньги «депутатского фонда».

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Университетский Иркутска проведут благоустройство в семи детских садах. Как сообщили в пресс-службе думы областного центра, работы пройдут на деньги «депутатского фонда».

— В детском саду № 157 заменили окна в группе и отремонтировали прачечную. В детском саду № 171 обустроили спортивную площадку, а в № 169 сделала игровую площадку, — поделились в гордуме.

Также работы проведут в детсадах № 184, 183 и 167. В первом отремонтировали и произвели регулировку окон и дверей. Во втором детсаду установили откатные ворота и проработали наполнение площадки. В третьем дошкольном учреждении деньги выделили на обновление пищеблока и благоустройство дворовой территории. Кроме того, в саду № 164 до 30 октября появятся новые оконные блоки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершился комплексный ремонт на четырех улицах.