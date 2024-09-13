Возле Дачи со слонами в Самаре хотят создать пешеходные зоны

Пешеходные зоны могут появиться возле Дачи со слонами в Самаре. Напомним, что историческое здание, также известное как Дача купца Головкина, торжественно открыли на День города, и теперь он открыт для посещения. На этом работы не завершились, и сейчас идет работа над проектом развития прилегающей территории.