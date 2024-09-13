Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане

По данным пресс-службы МЧС по РБ, 14 сентября в отдельных восточных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −2°. Также на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман с видимостью 500 м и менее.