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Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане

В Башкирии прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 82% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Башинформ

По данным пресс-службы МЧС по РБ, 14 сентября в отдельных восточных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −2°. Также на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, днем в отдельных северных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, −2°, днем +18, +23°.