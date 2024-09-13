Выходные с ветерком: жителям Калининградской области обещают трое суток непогоды

С 13 по 16 сентября в Калининградской области порывы ветра будут достигать 19 м/с. Об этом предупреждает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С 22:00 пятницы, 13 сентября, до вечера субботы, 14 сентября, ветер будет дуть с северо-западного и северного направлений со скоростью 12−17 м/с. Временами ожидается дождь, местами с грозой. Температура воздуха днём составит +18−20 °C.
На 15 сентября синоптики обещают усиление ветра до 14−19 м/с ночью и 12−14 м/с днём. Кратковременный дождь пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Воздух прогреется до +19−21 °C.
Понедельник, 16 сентября, пройдёт без осадков. Скорость северо-восточного, восточного ветра составит 5−10 м/с. Ночью температура воздуха не превысит +16 °C, а днём — +23 °C.