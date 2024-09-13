Уроженец Волгограда стал миллионером накануне дня рождения

Уроженец Волгограда уже не раз приобретал лотерейные билеты на особенные, распределительные тиражи — суперприз в них или его часть делится между всеми победителями, а значит, шанс выиграть крупную сумму возрастает. Счастливый билет мужчина купил в конце лета, выигрыш стал приятным сюрпризом ко дню рождения.
«Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, то я предположил, что он составил всего несколько тысяч рублей, — рассказал Дмитрий. — Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем 1 миллиона рублей!».
О счастливчике сообщается, что он работает юристом, сейчас с семьей живет в столице. В свободное время читает книги, а выходные предпочитает проводить с супругой и двумя дочками, часто путешествует по России. Куда мужчина потратит свой миллион, пока не сообщается.