Уроженец Волгограда стал миллионером накануне дня рождения

О счастливчике сообщается, что он работает юристом, сейчас с семьей живет в столице. В свободное время читает книги, а выходные предпочитает проводить с супругой и двумя дочками, часто путешествует по России. Куда мужчина потратит свой миллион, пока не сообщается.