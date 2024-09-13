Городские фонтаны отключат в Нижнем Новгороде до 15 октября

В конце сентября в Нижнем Новгороде начнут отключать городские фонтаны на зиму. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в городском департаменте благоустройства, период отключений начнется 30 сентября и продлится до 15 октября. До наступления холодов все фонтаны будут законсервированы.
Обычно нижегородские фонтаны начинают свою работу в мае и заканчивают в первые осенние месяцы. В этом году в летнюю пору в нашем городе работал 21 фонтан. Главным из них по праву является фонтан в сквере на площади Минина и Пожарского. На сегодняшний день он является старейшим в столице Приволжья и самым посещаемым. Центральный городской фонтан был запущен 27 апреля, и будет работать до конца сентября. Остальные фонтаны включили в начале мая.
Самое большое количество фонтанов насчитывается в Сормовском районе. Пять из них располагаются на улице Рыбакова, один у «Метеора», еще один — у универмага «Сормовские Зори». В Автозаводском районе пока еще работают фонтаны в парке культуры и отдыха, а также на проспекте Ильича. У жителей Ленинского района популярностью пользуется фонтан у гостиницы «Заречной», а в Московском районе — на Московском шоссе, 177 и в районе улицы Просвещенской. Для жителей Канавинского района одним из самых знаковых является фонтан на Нижегородской ярмарке, а еще недавно открылся фонтан на Стрелке.
Есть на что посмотреть и в нагорной части города, например, музыкальный фонтан на Нижневолжской набережной, фонтаны на площади Маркина, Черном пруду и в парке «Швейцария». Все они будут работать до конца сентября.
Ранее «Комсомолка» публиковала топ-5 красивых фонтанов в Нижнем Новгороде.