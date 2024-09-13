Городские фонтаны отключат в Нижнем Новгороде до 15 октября

Самое большое количество фонтанов насчитывается в Сормовском районе. Пять из них располагаются на улице Рыбакова, один у «Метеора», еще один — у универмага «Сормовские Зори». В Автозаводском районе пока еще работают фонтаны в парке культуры и отдыха, а также на проспекте Ильича. У жителей Ленинского района популярностью пользуется фонтан у гостиницы «Заречной», а в Московском районе — на Московском шоссе, 177 и в районе улицы Просвещенской. Для жителей Канавинского района одним из самых знаковых является фонтан на Нижегородской ярмарке, а еще недавно открылся фонтан на Стрелке.