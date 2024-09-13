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В Воронежской области назвали районы, лидирующие по производству молока

В тройку лучших входят Лискинский, Бобровский и Аннинский районы.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Воронежской области уже произвели 640,6 тысяч тонн молока. Это на 18,3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2023-го. Таковы данные министерства сельского хозяйства Воронежской области.

При этом отметили три района, лидирующие по производству молока. На первом месте лискинские аграрии — 188,7 тысяч тонн, на втором Бобровский район — 128,1 тыс.тонн, тройку замыкает Аннинский — 72 тыс.тонн.

Средний надой молока на корову по области составляет 24,6 килограмма в сутки. А в Бобровском, Каменском, Лискинском и Бутурлиновском районах буренки дают больше 25 кг в сутки.

сельское хозяйство