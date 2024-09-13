Александр Беглов встретился с девочкой Дашей из Мариуполя, героиней знаменитого фото с буханкой хлеба

Напомним, знаменитая фотография «девочка с буханкой хлеба» была сделана весной 2022 года, когда Даша, как и другие мариупольские дети, переживала ужасы войны, прячась в подвалах. 28 марта к дому приехали журналисты и солдаты ДНР. Они привезли продукты. Даше дали каравай, в руках с которым ее запечатлел фотограф. После этого маленькая горожанка стала настоящим символом мужества и стойкости.