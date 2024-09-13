Александр Беглов встретился с девочкой Дашей из Мариуполя, героиней знаменитого фото с буханкой хлеба

Александр Беглов встретился с юной жительницей Мариуполя Дашей, героиней известной фотографии военного корреспондента Дениса Грикорюка «девочка с буханкой хлеба». Вместе с семьей подросток эти дни отдыхает в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Твоя мама передала, что ты хотела встретиться, и я рад такой возможности. Знаю, что ты давно уже мечтала побывать в нашем городе. Я рад, что твое желание исполнилось, — сказал Беглов.
Он поздравил Дашу с днем рождения и вручил ей букет цветов. 12 сентября юной жительнице Мариуполя исполнилось 11 лет. Девочка поблагодарила за фонтаны, которые петербургские специалисты возвели в ее родном городе.
Напомним, знаменитая фотография «девочка с буханкой хлеба» была сделана весной 2022 года, когда Даша, как и другие мариупольские дети, переживала ужасы войны, прячась в подвалах. 28 марта к дому приехали журналисты и солдаты ДНР. Они привезли продукты. Даше дали каравай, в руках с которым ее запечатлел фотограф. После этого маленькая горожанка стала настоящим символом мужества и стойкости.