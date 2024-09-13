Магнолия Делавея зацвела в Сочи второй раз за год

В Сочи второй раз за год зацвела магнолия Делавея. В середине сентября на дереве появились два бутона.
«Китайские ученые, признавая ценность магнолии Делявея, изучили ее геном, подтвердивший уникальность этого эндемичного китайского вида», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
Увидеть цветы магнолии можно в сочинском Дендрарии на нижней террасе перед виллой «Надежда».
Ранее сообщалось, что в Сочи цветы появились на «Картофельном дереве», а ривезия пушистая впервые зацвела осенью.