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Магнолия Делавея зацвела в Сочи второй раз за год

Два бутона появились на магнолии Делавея в Сочи.

Источник: Галина Солтани

В Сочи второй раз за год зацвела магнолия Делавея. В середине сентября на дереве появились два бутона.

«Китайские ученые, признавая ценность магнолии Делявея, изучили ее геном, подтвердивший уникальность этого эндемичного китайского вида», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Увидеть цветы магнолии можно в сочинском Дендрарии на нижней террасе перед виллой «Надежда».

Ранее сообщалось, что в Сочи цветы появились на «Картофельном дереве», а ривезия пушистая впервые зацвела осенью.

флора и фауна