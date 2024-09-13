Кто такие квадроберы и почему мы уже давно должны были к ним привыкнуть

Но это все на Западе, а у нас что? А у нас Михаил Боярский в роли кота Матвея. Вы наверняка видели детский фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), в котором он предстал в кошачьем образе. Считается, что именно эта роль открыла широкой публике Боярского. Он потом еще раз примерил на себя костюм с ушками в фильме «Мама» (1976). Только здесь он сыграл уже волка.