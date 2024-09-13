Кто такие квадроберы и почему мы уже давно должны были к ним привыкнуть

Эмо и готы в прошлом, теперь у нас новая субкультура — квадроберы. Да, это те самые с ушками и хвостиками, еще на четвереньках бегают и возмущают артистку MIA BOYKA. Вы можете, конечно, хлопнуть кулаком по столу и заявить: «В наше время такого не было». А мы вам докажем, что еще как было — а заодно отследим, как связаны квадроберы и музыка.
Мы понимаем ваше замешательство, поверьте. Еще несколько месяцев назад мы сами думали, что квадроберы — это что-то связанное с квадратными роботами. Но теперь мы просветились и готовы нести это знание в массы.
Изначально квадроберы — это люди, которые занимаются квадробикой. А это уже вообще неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Сейчас квадроберы — это больше про социальную группу и чуть меньше про спорт.
Можно сказать, что квадробика — это направление фурри-движения (фурри с английского переводится как «пушистый»). Люди, считающие себя истинными квадроберами надевают маски кошек, собак и лис, а также прикрепляют к одежде хвосты.
А теперь будем разбираться, почему слово «квадробер» в последнее время мы слышим из каждого угла. Дело в том, что недавно Миа Бойко прямо на сцене во время своего концерта отчитала девочку за то, что та увлекается квадробикой: «Ты же человек, красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Мнения разделились: кто-то поддерживает певицу, кто-то осуждает. В общем, скандал!
Егор Крид в своем тик-токе, в котором пытался поддержать девочку-квадробера, высказал очень интересную мысль: «Мы все в детстве играли в кошечек и собачек». И в чем же он не прав? Но только мы зайдем чуть дальше, а только ли в детстве? Есть предположение, что люди с ушками мелькают в нашем инфополе уже давно. Насколько это вообще новое явление?
Все резко забыли, что еще пару лет назад, почти каждый примерял на себя виртуальную маску собаки в Snapchat. И тогда это казалось чем-то даже милым.
В K-pop, который фанаты как раз-таки любят за всякие нежности, вокруг милых имитаций собак и кошек строятся целые концепции треков и альбомов. Например, в песне TOMORROW X TOGETHER (TXT) «Cat & Dog» (2019) парни поют: «Чувствую, что я твой кот, твоя собачка, мои глаза видят только тебя». В клипе участники бойз-бенда примеряют на себя ушки и грустят, когда их «хозяйка» уходит из дома.
Самые милые треки K-pop и не только вы можете послушать в HiFi-стриминге Звук.
Появиться на самом модном мероприятии года в костюме кошки? А почему бы и нет. В 2023 году сразу два человека решили блеснуть своей оригинальностью и прийти в костюме кошек — Доджа Кэт и Джаред Лето.
Ходили они, конечно, на двух ногах, но ушки и пушистый мех присутствовали. Доджа Кэт даже на интервью на все вопросы отвечала: «Мяу».
Один из самых известных мюзиклов во всем мире называется «Кошки», его премьера состоялась в 1981 году. По сюжету, кошки с разных уголков мира собираются на бал и выбирают вожака, которому достанется право попасть в кошачий рай и переродится. В киноадаптации 2019 года сыграла даже сама Тейлор Свифт, заядлая кошатница.
Но это все на Западе, а у нас что? А у нас Михаил Боярский в роли кота Матвея. Вы наверняка видели детский фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), в котором он предстал в кошачьем образе. Считается, что именно эта роль открыла широкой публике Боярского. Он потом еще раз примерил на себя костюм с ушками в фильме «Мама» (1976). Только здесь он сыграл уже волка.
Самое главное доказательство того, что квадроберы были и раньше мы оставили напоследок. Одиннадцать лет назад мир всколыхнулся, потому что комедийный дуэт Ylvis представил клип на песню The Fox (What Does the Fox Say?) (2013). Сейчас это видео набрало больше миллиарда просмотров.
Изначально трек создавался просто ради смеха, но, неожиданно для всех, стал популярным хитом. Напомним, что в сингле артисты пытаются выяснить, как разговаривают лисы. Видимо, чтобы это узнать, они надевают пушистые костюмы и выходят в лес. Там уже происходит дичайшая лисья вечеринка.
Раньше люди в костюмах животных тоже казались немного странными. Но за столько лет мы уже точно должны были привыкнуть к ушкам и хвостикам.
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