Кто такие квадроберы и почему мы уже давно должны были к ним привыкнуть

Самое главное доказательство того, что квадроберы были и раньше мы оставили напоследок. Одиннадцать лет назад мир всколыхнулся, потому что комедийный дуэт Ylvis представил клип на песню The Fox (What Does the Fox Say?) (2013). Сейчас это видео набрало больше миллиарда просмотров.