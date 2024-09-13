Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной

Проезд по скоростной трассе Джубга — Сочи планируют сделать платным. Об этом глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал на Форуме дорожных инициатив.
«Все дороги, которые мы строим, платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния. Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства».
Ранее сообщалось, что строительство третьей очереди обхода Сочи планируют завершить в 2028 году. Ее протяженность составит 13,6 километра. Дорогу проложат от микрорайона Хобза и до примыкания к А-147 в районе микрорайона Мамайка.
Предполагается, что новая магистраль позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с семи до двух часов.