Скоростная трасса Джубга — Сочи будет платной

«Все дороги, которые мы строим, платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния. Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства».