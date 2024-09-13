Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет Чехова

Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет писателя Антона Чехова. Полотно было создано в честь 326-летия города, рассказал сити-менеджер Андрей Фатеев.
— Состоялся торжественный вечер, посвященный годовщине нашего любимого города. Настоящим сюрпризом стал подарок народного художника России Никаса Сафронова. Таганрог получит портрет Чехова, — написал в Telegram Андрей Фатеев.
К слову, на праздничном вечере также наградили выдающихся таганрожцев, им вручили Чеховские премии.
— Герои сегодняшнего вечера живут и работают на благо города. Каждый в своей сфере. По мнению лауреатов, их награда — заслуга коллектива учреждений, где они работают. С этим сложно не согласиться, — отметил Андрей Фатеев.