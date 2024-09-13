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Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет Чехова

Художник Никас Сафронов в честь годовщины Таганрога подарил городу портрет Чехова.

Источник: Комсомольская правда

Народный художник России Никас Сафронов подарил Таганрогу портрет писателя Антона Чехова. Полотно было создано в честь 326-летия города, рассказал сити-менеджер Андрей Фатеев.

— Состоялся торжественный вечер, посвященный годовщине нашего любимого города. Настоящим сюрпризом стал подарок народного художника России Никаса Сафронова. Таганрог получит портрет Чехова, — написал в Telegram Андрей Фатеев.

К слову, на праздничном вечере также наградили выдающихся таганрожцев, им вручили Чеховские премии.

— Герои сегодняшнего вечера живут и работают на благо города. Каждый в своей сфере. По мнению лауреатов, их награда — заслуга коллектива учреждений, где они работают. С этим сложно не согласиться, — отметил Андрей Фатеев.