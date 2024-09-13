В мэрии Красноярска рассказали, что делать при холодных батареях

В городе 12 сентября начался отопительный сезон. Управляющие компании и собственники зданий начали открывать задвижки для заполнения теплом внутридомовых сетей. Отметим, что на заполнение нужно время — до двух недель. Кроме того, батареи могут оставаться холодными из-за завоздушивания стояков, а также проблем на внутридомовых сетях.