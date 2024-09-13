В мэрии Красноярска рассказали, что делать при холодных батареях

В городе 12 сентября начался отопительный сезон. Управляющие компании и собственники зданий начали открывать задвижки для заполнения теплом внутридомовых сетей. Отметим, что на заполнение нужно время — до двух недель. Кроме того, батареи могут оставаться холодными из-за завоздушивания стояков, а также проблем на внутридомовых сетях.
В случае таких проблем в первую очередь нужно обратиться в свою УК, но если же в квартире холодно, а вопрос не удалось решить, то красноярцы могут позвонить на горячую линию:
Центральный район — 227 38 76; Октябрьский район — 247−01−47; Железнодорожный район — 221−04−78; Советский район — 269−45−45; Свердловский район — 261−18−33; Кировский район — 222−37−27; Ленинский район — 264−16−73.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон начался в Красноярске досрочно.