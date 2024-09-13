Состоялось торжественное открытие нового комплекса Госавтоинспекции Самарской области

Открывая мероприятие, начальник областного главка полиции поприветствовал личный состав подразделения, выстроившийся во внутреннем дворе здания, и отметил: «Вызывает восхищение и объем комплекса, и те условия, которые созданы. Уверен, что сотрудники РЭО, областной Госавтоинспекции оценят это по достоинству. Коллеги, в таких условиях уровень оказания услуг населению повысится в разы. Я поздравляю вас с этим большим событием и надеюсь, что результаты вашей работы будут показывать хорошую динамику. Удачи вам, в добрый путь!».