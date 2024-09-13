В центре Екатеринбурга закроют парковку из-за ярмарки

В Екатеринбурге с 14 по 15 сентября 2024 года пройдет ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, закрыта с 00:00 пятницы, 13 сентября, до 21:00 воскресенья, 15 сентября, — рассказали в администрации.
Также в администрации отметили, что рядом с местом проведения ярмарки находится торговый центр с бесплатным подземным паркингом. Там водители смогут оставить свои автомобили. Известно, что на ярмарке можно будет приобрести сладости, сухофрукты и орехи из Узбекистана и Таджикистана. Садоводы смогут купить семена груши, яблони, вишни и ряда других культур. Всего свои товары представят около 115 производителей сельскохозяйственной продукции из регионов.