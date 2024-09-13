В центре Екатеринбурга закроют парковку из-за ярмарки

Также в администрации отметили, что рядом с местом проведения ярмарки находится торговый центр с бесплатным подземным паркингом. Там водители смогут оставить свои автомобили. Известно, что на ярмарке можно будет приобрести сладости, сухофрукты и орехи из Узбекистана и Таджикистана. Садоводы смогут купить семена груши, яблони, вишни и ряда других культур. Всего свои товары представят около 115 производителей сельскохозяйственной продукции из регионов.