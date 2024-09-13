Три микрорайона Перми останутся без воды с 21 по 22 сентября

В Орджоникидзевском районе Перми будут организованы ремонтные работы, из-за чего три микрорайона останутся на сутки без воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».
С 9.00 21 сентября до 11.00 22 сентября без воды останутся три микрорайона: Молодежный, Энергетик и Январский. Также воды не будет по адресу улица Академика Веденеева, 100.
Жильцам обозначенных территорий рекомендуют сделать запасы заранее. Социальным объектам организуют подвоз воды автоцистернами. В настоящее время специалисты компании определяют требуемый учреждениям объем воды, а также график движения автоцистерн.