Сергей Лазарев сделал кавер на песню «Олимпиада-80» для сериала «Игры»

Российский певец Сергей Лазарев выпустил сингл «Олимпиада-80» для финального эпизода сериала «Игры» (2024). Этот трек является кавером на композицию 1980 года, написанную Давидом Тухмановым на стихи Роберта Рождественского. Слушателям песня наиболее известна в исполнении эстонского певца Тыниса Мяги.
Сингл вышел в коллаборации с Therr Maitz, инди-группой, основанной Антоном Беляевым.
На трек также был представлен клип, режиссером которого стал Элвин Фомин. В музыкальном видео современные кадры и фрагменты сериала «Игры» (2024) чередуются с архивными записями Олимпийских игр в Москве, которые проходили в 1980 году.
Сергей Лазарев рассказал, что для него значит эта песня.
Эта песня на подкорке с детства, несмотря на то, что я не так часто ее слышал, но она почему-то четко засела где-то глубоко внутри. И, когда мне предложили сделать кавер, послушав песню, я понял, что знаю наизусть слова.
Сергей Лазарев
певец.
Певец также добавил, что постарался сохранить «дух и помпезность» оригинальной версии, добавив при этом современного звучания.
В июле Сергей Лазарев выпустил клип на песню «Самообман», в котором стал музейным экспонатом.