В Заксобрании Иркутской области обсудили единую субсидию для муниципалитетов

Еще один проект закона вносит изменения в порядок формирования единой субвенции из областного бюджета в муниципалитеты. Действующее бюджетное законодательство позволяет объединить выплаты на исполнение нескольких полномочий в одну сумму, чтобы на местах могли более оперативно перераспределять средства, не дожидаясь принятия поправок в областной бюджет. Главное — достигать поставленных показателей и согласовывать свои действия с региональным минфином. Таким образом на местах появится больше свободы действий при поддержке областной казны. Предполагается, что такую единую субвенцию муниципалитеты будут получать уже с 1 января 2025 года.