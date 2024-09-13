В Заксобрании Иркутской области обсудили единую субсидию для муниципалитетов

На заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово — экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, прошедшем 13 сентября, обсуждалось два законопроекта, которые предполагают перераспределение бюджетных средств в муниципалитетах.
Первый подразумевает внесение изменений в областной закон о межбюджетных трансфертах. Согласно поправкам, теперь доходы, получаемые сельскими поселениями от налога на доходы физлиц и от сельскохозяйственного налога, будут направляться в бюджеты муниципальных районов. Таким образом, как пояснила министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова, районная казна вырастет на 1,4 млрд рублей.
Еще один проект закона вносит изменения в порядок формирования единой субвенции из областного бюджета в муниципалитеты. Действующее бюджетное законодательство позволяет объединить выплаты на исполнение нескольких полномочий в одну сумму, чтобы на местах могли более оперативно перераспределять средства, не дожидаясь принятия поправок в областной бюджет. Главное — достигать поставленных показателей и согласовывать свои действия с региональным минфином. Таким образом на местах появится больше свободы действий при поддержке областной казны. Предполагается, что такую единую субвенцию муниципалитеты будут получать уже с 1 января 2025 года.
Члены комитета рекомендовали оба законопроекта к принятию в первом чтении с продолжением работы над ними во втором чтении.