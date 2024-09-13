На семь градусов выше нормы: Аномальная жара задержится в Петербурге до 17 сентября

А вот с 18 сентября в Северную столицу придет похолодание. С этого дня температура начнет снижаться. В третьей декаде месяца воздух будет прогреваться лишь до +15 градусов. Что касается осадков, то в ближайшие дней десять и практически не будет, так как на погоду влияет антициклон.