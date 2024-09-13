На семь градусов выше нормы: Аномальная жара задержится в Петербурге до 17 сентября

Начало осени в Петербурге не перестает удивлять необычно высокими значениями температуры. Столбик термометра последние дни поднимается до +25 градусов, а на небе ярко светит солнце. Лишь утром 13 сентября природа немного «капризничала», нагнав тучи над центром Северной столицы. Но уже днем вновь выглянуло солнце, которое прогрело воздух до +24,7 градуса, таким образом побив рекорд прошлого года. И теплая, даже аномально жаркая погода сохранится в регионе до 17 сентября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— Впереди только отличная погода, которая не свойственна сентябрю в наших широтах. Аномальная жара в Петербурге и по Ленобласти сохранится до вторника. Аномально жаркая погода — это отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на семь и более градусов в течение пяти дней, — указал синоптик.
А вот с 18 сентября в Северную столицу придет похолодание. С этого дня температура начнет снижаться. В третьей декаде месяца воздух будет прогреваться лишь до +15 градусов. Что касается осадков, то в ближайшие дней десять и практически не будет, так как на погоду влияет антициклон.